Il principe Harry e Meghan Markle aspettano il loro secondo figlio

Il principe Harry e Meghan Markle, duchi del Sussex, aspettano il loro secondo figlio. Domenica è stata diffusa una foto in bianco e nero scattata da un amico della coppia, il fotografo Misan Harriman, dove si vede Markle sdraiata su un prato in uno stato molto avanzato della gravidanza, con la testa appoggiata su una gamba del principe Harry.

Il primo figlio dei duchi di Sussex è Archie Harrison, nato il 6 maggio del 2019. Non è stato reso noto quando nascerà la bambina o il bambino. Il secondogenito sarà l’ottavo in linea di successione al trono britannico. Pochi mesi fa, Markle aveva parlato apertamente sul New York Times del fatto di aver subito un aborto spontaneo.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021