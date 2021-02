Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la decisione del ministro della Salute Speranza di prorogare fino al 5 marzo la chiusura degli impianti sciistici, criticata dal leader della Lega Salvini, la richiesta del consulente di Speranza Ricciardi di un nuovo lockdown generale per bloccare la diffusione delle varianti del coronavirus, e le ipotesi sul programma del governo che il presidente del Consiglio Draghi presenterà al Parlamento nel dibattito sulla fiducia. I giornali sportivi titolano sulla vittoria sulla Lazio dell’Inter, che scavalca così il Milan in testa alla classifica di Serie A.