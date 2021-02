La notizia in apertura su tutte le prime pagine di oggi è la composizione del nuovo governo, annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Draghi dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella: nei titoli si sottolinea la presenza maggiore di politici rispetto a quanto si ipotizzava, la conferma di diversi ministri dell’ultimo governo Conte e l’affidamento a tecnici dei ministeri che dovrebbero gestire i fondi del Recovery Plan. Su molte prime pagine c’è spazio per le notizie sul coronavirus, con i dati dell’Istituto Superiore di Sanità sulla diffusione in Italia della “variante inglese”, la proroga al 25 febbraio del divieto di spostamento fra regioni, il cambio di colore di Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento che diventano zone arancioni, e l’andamento della campagna di vaccinazione.