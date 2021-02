Il Bayern Monaco ha battuto 1-0 il Tigres e ha vinto il Mondiale per Club

Il Bayern Monaco ha battuto 1-0 la squadra messicana del Tigres e ha vinto il Mondiale per Club FIFA, la vecchia Coppa Intercontinentale. La partita è stata giocata giovedì a Doha, in Qatar, ed è stata decisa da un gol di Benjamin Pavard al 59º minuto di gara. Al Mondiale per club partecipano le squadre vincitrici dei più importanti tornei continentali del mondo: il Bayern ha vinto l’ultima edizione della Champions League, mentre il Tigres si era qualificato al Mondiale in quanto campione del Centro America.