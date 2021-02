Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’intenzione del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di creare nel nuovo governo un ministero per la transizione ecologica, come richiesto dal Movimento 5 Stelle che oggi terrà sulla piattaforma Rousseau il voto per decidere sul sostegno al governo. Le altre notizie principali riguardano l’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus e i cambiamenti di colori e le possibili riaperture agli spostamenti fra regioni dalla settimana prossima, mentre i giornali sportivi titolano sulla qualificazione dell’Atalanta alla finale di Coppa Italia e sulla lite fra il presidente della Juventus Agnelli e l’allenatore dell’Inter Conte.