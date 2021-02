I giornali di oggi titolano tutti sul tentativo di formare un nuovo governo da parte del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, con il secondo giro di consultazioni con i partiti che si concluderà oggi e le prime ipotesi sul possibile prolungamento dell’anno scolastico fino a fine giugno, l’accelerazione della campagna di vaccinazione per il coronavirus, e le riforme di pubblica amministrazione e giustizia. Il Manifesto apre sulla decisione del Movimento 5 Stelle di far votare gli iscritti su Rousseau per decidere sul sostegno al governo Draghi, mentre i giornali sportivi presentano il ritorno della semifinale di Coppa Italia di stasera fra Juventus e Inter che deciderà la prima finalista.