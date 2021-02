Il tentativo di Mario Draghi di formare un nuovo governo è in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, con l’avvio del secondo giro di consultazioni con i partiti e le prime ipotesi sul programma e i possibili ministri. Il Messaggero titola invece sulla scadenza del 15 febbraio per il DPCM attualmente in vigore che vieta la circolazione fra le regioni, Domani critica Arcuri e Boeri per i padiglioni a forma di primula per le vaccinazioni, e i giornali sportivi si occupano della vittoria per 4-0 sul Crotone del Milan, che torna in testa alla classifica di Serie A.