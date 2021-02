La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha ottenuto l’autorizzazione per sbarcare in Sicilia 422 migranti salvati in mare

Il governo italiano ha autorizzato lo sbarco nel porto di Augusta, in Sicilia, di 422 migranti trasportati sulla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée. Sabato la ong aveva fatto richiesta ai governi italiano e maltese per un porto sicuro dove sbarcare le 422 persone, che erano state salvate nei giorni precedenti e tra cui ci sarebbero 124 minori. La Ocean Viking arriverà ad Augusta in serata, e i migranti saranno ospitati su un’altra nave attraccata al porto, la Rapsody, per fare un periodo di quarantena: sulla nave ci sarebbero otto persone positive al coronavirus.