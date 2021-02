Weekly Beasts

La foto più spettacolare della settimana ritrae un elefante che nuota sott’acqua allo zoo di Zurigo, in Svizzera, ma potreste anche rimanere sorpresi nel vedere un gregge di pecore gialle, in Scozia: non possiamo dirlo con certezza, ma è probabile che siano state tinte dal loro allevatore per renderle più visibili. Poi un cucciolo di leone che non pare molto contento di farsi vaccinare e un asino pacifico che si fa prendere le misure, per arrivare all’animale più stravagante della raccolta: un takin, un parente lontano delle pecore, della sottofamiglia dei caprini, che si trova in Cina ed è l’animale nazionale del Buthan. Per finire con Punxsutawney Phil, la marmotta che si dice faccia le previsioni del tempo resa famosa in tutto il mondo grazie al film Ricomincio da capo (Groundhog Day) del 1993.