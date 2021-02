Pete Buttigieg sarà il nuovo segretario ai Trasporti degli Stati Uniti

Pete Buttigieg, che aveva partecipato alle primarie dei Democratici per le elezioni presidenziali del 2020, è stato confermato dal Senato statunitense come nuovo segretario ai Trasporti, ottenendo 86 voti favorevoli e 13 contrari. Buttigieg, 39 anni, è stato sindaco di South Bend, in Indiana, ed è il più giovane tra i segretari del nuovo governo del presidente Joe Biden, nonché la prima persona apertamente gay a capo di un dipartimento.

Come segretario ai Trasporti, Buttigieg avrà un ruolo centrale nelle politiche già avviate da Biden per contrastare i cambiamenti climatici. Dopo la votazione, ha scritto su Twitter di essere «onorato e riconoscente per il voto di oggi in Senato e pronto a mettersi al lavoro».