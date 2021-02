Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della decisione del presidente della Repubblica Mattarella di convocare al Quirinale Mario Draghi per affidargli l’incarico di formare un nuovo governo, dopo il fallimento del mandato esplorativo del presidente della Camera Fico che ha riferito ieri sera a Mattarella di non essere riuscito a trovare un accordo fra i partiti che sostenevano il governo Conte uscente. I giornali sportivi titolano sulla vittoria per 2-1 della Juventus sull’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia grazie a due gol di Cristiano Ronaldo.