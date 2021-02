Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulla trattativa condotta dal presidente della Camera Fico per trovare un accordo con i partiti che sostenevano il governo Conte uscente per la formazione di un nuovo governo, trattativa che dalle valutazioni dei giornali non sembra stia andando molto bene e sulla quale Fico dovrebbe riferire oggi al presidente della Repubblica Mattarella. La Stampa apre invece sui dati dell’ISTAT sulla disoccupazione in Italia, mentre Libero si occupa dell’andamento della campagna di vaccinazione e l’Osservatore Romano titola sul colpo di stato in Myanmar. I giornali sportivi presentano la semifinale di andata di Coppa Italia di stasera fra Inter e Juventus.