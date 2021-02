Sofia Goggia non parteciperà ai Mondiali di Cortina per un infortunio al ginocchio

La campionessa olimpica Sofia Goggia non parteciperà ai Mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo dopo aver riportato la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro domenica a Garmisch, in Germania. Goggia è caduta mentre lasciava la partenza del super gigante di Coppa del Mondo rinviato per nebbia. È stata soccorsa e trasportata a Milano per accertamenti che hanno confermato la frattura al ginocchio. Non potrà quindi partecipare agli attesi Mondiali in programma a Cortina d’Ampezzo da lunedì 8 a domenica 21 febbraio, dove sarebbe stata l’atleta di punta della nazionale italiana: attualmente è in testa alla classifica di discesa libera di Coppa del Mondo e quarta in quella generale.