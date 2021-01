È morta a 34 anni la cantante e dj Sophie

Sophie Xeon, cantante e dj scozzese nota con il nome d’arte di Sophie, è morta a 34 anni in un non meglio chiarito “incidente improvviso” avvenuto ad Atene, in Grecia, dove viveva. Lo ha detto il suo staff al sito NME. Nata a Glasgow, da diversi anni era considerata dalla critica musicale una delle artiste più interessanti del pop elettronico sperimentale. Nel 2019 il suo disco Oil of Every Pearl’s Un-Insides aveva ricevuto una nomination ai Grammy per il miglior disco di musica dance ed elettronica, prima donna transgender di sempre. Tra gli altri aveva collaborato con le cantanti Lady Gaga e Charlie XCX.