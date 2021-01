Mentre i giornali nazionali titolano tutti in apertura sulla crisi di governo, con il mandato esplorativo affidato ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella al presidente della Camera Fico e le divisioni nel Movimento 5 Stelle sulla ricomposizione della maggioranza che sosteneva il governo Conte uscente, per la maggior parte dei giornali locali la notizia principale è il cambio di colore di molte regioni che a partire da lunedì torneranno in zona gialla. Le uniche eccezioni sono Avvenire, che apre sul divieto di esportazione di armi verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti deciso dal governo, e Libero, che titola sui ritardi nella distribuzione dei vaccini per il coronavirus.