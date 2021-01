Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alla crisi di governo, con le consultazioni del presidente della Repubblica Mattarella che ieri ha incontrato fra gli altri il leader di Italia Viva Renzi, il quale ha chiesto che non venga incaricato il presidente del Consiglio uscente Conte ma che venga affidato un mandato esplorativo per gestire la prima fase della crisi. Il Messaggero titola invece sull’attesa per le decisioni dell’Istituto Superiore di Sanità sui possibili cambiamenti di colore delle regioni da dopodomani, Libero si occupa dell’interrogatorio di Conte da parte dei giudici del processo a Salvini sul caso dei migranti trattenuti sulla nave Gregoretti, e i giornali sportivi commentano l’ipotesi di scambio fra Inter e Roma di Dzeko e Sanchez.