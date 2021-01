Celebripost

La raccolta della persone che valeva la pena fotografare nei giorni scorsi è stata fatta grazie anche alla sfilata di Fendi a Parigi – dove era in corso la settimana della moda haute couture – che ha permesso di fotografare Kate Moss, Demi Moore, Cara Delevingne e Bella Hadid: tutte facce molto note e senza mascherine, che non si vedevano da un po’. Tra gli attori invece abbiamo Pierfrancesco Favino che legge un passaggio delle Bibbia durante una messa alla basilica di San Pietro in Vaticano e Taron Egerton in Scozia sul set del film Tetris, dedicato al famoso videogioco inventato in Russia nel 1984. In mezzo ci sono anche Serena Williams e famiglia, il nuovo inviato speciale per il clima degli Stati Uniti John Kerry e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, tra pannelli divisori e distanziamento fisico.