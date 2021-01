Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulle dimissioni presentate ieri mattina al presidente della Repubblica Mattarella dal presidente del Consiglio Conte, che continua a cercare una possibile maggioranza che lo sostenga per ottenere un nuovo incarico per formare il governo. I giornali sportivi commentano la vittoria sul Milan per 2-1 dell’Inter, che si qualifica così alle semifinali di Coppa Italia, e la lite in campo fra Ibrahimovic e Lukaku.