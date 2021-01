Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono sempre due: le trattative del presidente del Consiglio Conte per allargare la maggioranza che sostiene il suo governo dopo l’uscita di Italia Viva, e il ritardo delle consegne dei vaccini da parte di Pfizer con le conseguenze sull’andamento della campagna di vaccinazione in Italia. Repubblica apre invece sui ritardi nel pagamento della cassa integrazione da parte dell’INPS, il Fatto titola sulla polemica fra regione Lombardia e governo per la zona rossa decisa la settimana scorsa, mentre i giornali sportivi commentano i risultati della domenica calcistica, con la vittoria della Juventus e la sconfitta del Napoli.