Stamattina diversi quotidiani hanno scelto di aprire con le critiche e le minacce legali del governo italiano nei confronti delle aziende che producono il vaccino contro il coronavirus. Nei boxini trovano spazio le enormi manifestazioni contro Vladimir Putin in Russia e gli aggiornamenti sulla crisi politica interna al governo. I quotidiani sportivi si occupano soprattutto del pareggio dell’Inter e della sconfitta del Milan, che ha comunque chiuso il girone di andata in Serie A al primo posto in classifica.