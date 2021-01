Ted Cruz è contro il reintegro degli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi

Uno dei primi provvedimenti che Joe Biden ha preso poche ore dopo il giuramento come presidente degli Stati Uniti è stato riavviare il processo per reintegrare gli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi, il più importante trattato degli ultimi anni per contrastare il riscaldamento globale riducendo sensibilmente le emissioni di anidride carbonica. L’accordo era stato sottoscritto nel dicembre 2015 dalla precedente amministrazione Obama, ma il presidente uscente Donald Trump aveva avviato la procedura per uscirne nel novembre del 2019.

Il senatore Repubblicano Ted Cruz ha commentato su Twitter che «aderendo nuovamente all’accordo sul clima di Parigi, il presidente Biden dimostra di essere più interessato al punto di vista dei cittadini di Parigi che al lavoro dei cittadini di Pittsburgh. Questo accordo farà molto poco per influenzare il clima e danneggerà la capacità di sostentamento degli americani».

By rejoining the Paris Climate Agreement, President Biden indicates he’s more interested in the views of the citizens of Paris than in the jobs of the citizens of Pittsburgh. This agreement will do little to affect the climate and will harm the livelihoods of Americans. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 20, 2021

Le parole di Cruz riprendono una frase di Trump di metà 2017 quando, annunciando l’intenzione di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul clima, disse di essere stato «eletto per rappresentare i cittadini di Pittsburgh», una cittadina della Pennsylvania, cioè uno degli stati che furono fondamentali per la vittoria delle elezioni del 2016, «e non quelli di Parigi». In poche parole, alludeva al fatto che l’accordo internazionale per limitare le emissioni nocive avrebbe portato benefici ai cittadini parigini ma non avrebbe tutelato quelli americani.

Il sindaco di Pittsburgh, Bill Peduto, aveva prontamente risposto spiegando che l’80 per cento dei cittadini avevano votato per la sua rivale Democratica, Hillary Clinton, e sottolineando che Pittsburgh sosteneva l’accordo sul clima di Parigi. Peduto ha commentato le nuove dichiarazioni di Cruz scrivendo su Twitter «Stiamo scherzando? Ci risiamo…».

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C — bill peduto (@billpeduto) June 1, 2017

Are you kidding me? Here we go, again… https://t.co/3WDuRqHFyX — bill peduto (@billpeduto) January 21, 2021

