Paolo Dal Pino è stato rieletto alla presidenza della Lega Serie A

Paolo Dal Pino è stato rieletto presidente della Lega Serie A con 14 voti favorevoli su 20 alla seconda votazione. Con lui è stato rieletto anche l’attuale amministratore delegato, Luigi De Siervo, che ha ricevuto 15 voti alla prima votazione. Dal Pino comunicherà l’accettazione o meno della nomina entro una settimana. Il mandato di entrambi finora ha riguardato soprattutto la creazione della nuova media company che si occuperà della commercializzazione della Serie A, a partire dai diritti televisivi, il maggiore introito generato dal calcio italiano e la principale fonte di sostentamento per i club. Dopo l’approvazione della cessione del 10 per cento della media company per 1,7 miliardi di euro ai fondi d’investimento CVC Capital Partners, Advent e FSI, nelle prossime settimane verrà definita la governance.