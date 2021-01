Joe Biden ha firmato nuovi provvedimenti per contrastare la pandemia, compreso l’obbligo di quarantena per chi entra negli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato dieci nuovi ordini esecutivi – cioè decreti emanati dal presidente che hanno applicazione immediata – tutti incentrati sul contrasto alla pandemia da coronavirus. Tra i provvedimenti più notevoli, uno obbliga i cittadini americani all’utilizzo di mascherine sui mezzi di trasporto (come aerei, treni, autobus a lunga percorrenza e mezzi pubblici); l’altro impone a tutti i viaggiatori che arrivano dall’estero di avere un test negativo fatto prima della partenza e di sottoporsi a un periodo di quarantena una volta entrati negli Stati Uniti.

Non è ancora chiaro quanto dovrà durare la quarantena, né quali misure saranno adottate per applicarla. Finora le linee guida dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), l’organismo di controllo sulla sanità pubblica negli Stati Uniti, hanno raccomandato ai cittadini americani di isolarsi tra i 7 e i 10 giorni dopo il ritorno da un viaggio all’estero. Biden, dallo Studio Ovale, ha detto che la decisione di imporre la quarantena ai viaggiatori è stata presa a causa della diffusione nel mondo di varianti del coronavirus.

President Biden: "In addition to wearing masks, everyone flying to the United States from another country, will need to test before they get on that plane, before they depart, and quarantine when they arrive in America."

