Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul voto di fiducia del Senato al governo Conte, che ha ottenuto ieri sera 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti, non arrivando quindi alla maggioranza assoluta dei senatori dopo la crisi provocata dalle dimissioni delle due ministre e del sottosegretario di Italia Viva. Sono in molti a sottolineare però come Conte vada incontro a molte difficoltà per governare con una maggioranza così risicata.