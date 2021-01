La Juventus ha battuto 2-0 il Napoli nella Supercoppa italiana

La Juventus ha battuto 2-0 il Napoli nella 33ª edizione della Supercoppa italiana, il tradizionale trofeo giocato dalle vincitrici di campionato e Coppa Italia. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Juventus è andata in vantaggio nel secondo tempo grazie a un gol di Cristiano Ronaldo, alla trentaduesima marcatura nelle ultime 32 partite con la Juventus. Il Napoli ha avuto la possibilità di pareggiare all’ottantesimo minuto, ma ha sbagliato un calcio di rigore con il suo capitano, Lorenzo Insigne. Nei minuti di recupero il portiere juventino Wojciech Szczesny ha salvato il risultato su una conclusione ravvicinata di Hirving Lozano; pochi secondi dopo il salvataggio, Alvaro Morata ha segnato in contropiede il gol del definitivo 2-0.

Per la Juventus è la nona Supercoppa italiana vinta dal 1995 a oggi e il primo trofeo stagionale vinto sotto la gestione di Andrea Pirlo.

