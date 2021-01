Il Torino ha esonerato Marco Giampaolo

La dirigenza del Torino ha esonerato il suo allenatore da inizio stagione, Marco Giampaolo, dopo il pareggio di sabato contro lo Spezia. Giampaolo era stato assunto la scorsa estate per cercare di rilanciare il Torino dopo una difficile stagione conclusa al sedicesimo posto in classifica. Le cose però non hanno funzionato, e la squadra sta ottenendo risultati anche peggiori: in diciotto giornate di campionato ha vinto soltanto due partite, e ora è terzultima, in piena zona retrocessione. Per Giampaolo è il secondo esonero consecutivo dopo quello al Milan nella passata stagione. Il Torino dovrebbe sostituirlo con Davide Nicola, allenatore piemontese che giocò per il club in Serie B tra il 2005 e il 2006.

???? | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 18, 2021