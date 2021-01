Procida sarà la capitale italiana della Cultura del 2022

Procida, la città sull’omonima isola in provincia di Napoli, sarà la capitale italiana della Cultura del 2022. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, durante un evento di proclamazione, tenutosi in streaming. La decisione è stata presa da una giuria presieduta da Stefano Baia Curioni, professore all’università Bocconi di Milano e tra le altre cose direttore della Fondazione Palazzo Te di Mantova. Il titolo di “capitale italiana della Cultura” esiste dal 2015 e punta ad attirare il turismo nella città vincitrice, grazie a eventi e manifestazioni che vengono programmati durante tutto l’anno.

Franceschini e Baia Curioni hanno sottolineato durante la proclamazione che per premiare la capitale italiana della Cultura si valuta soprattutto la capacità di progetto delle città candidate, non la bellezza o la storia del luogo. La vittoria di Procida è abbastanza inedita, dato che negli anni precedenti avevano sempre vinto città più grandi: Lecce, Siena, Cagliari, Perugia-Assisi e Ravenna nel 2015, Mantova nel 2016, Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018 e Matera nel 2019 (quell’anno, per la verità, Matera fu capitale europea della Cultura: le sconfitte furono tutte elette capitali italiane della cultura per il 2015).

Nel 2020 la capitale italiana della Cultura era stata Parma, ma la nomina era poi stata estesa anche al 2021 perché le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria avevano costretto la città ad annullare molti eventi in programma nel 2020. Oltre a Procida erano candidate altre 9 città: Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania, Volterra (Pisa). Per il 2023 è stato già deciso dal Parlamento, senza fissare un bando, che Brescia e Bergamo – due delle città più colpite dalla prima ondata di COVID-19 in Italia – saranno insieme capitali italiane della Cultura.