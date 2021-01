Domenica mattina due giudici della corte suprema dell’Afghanistan sono state assassinate a Kabul da un gruppo di uomini armati che ha attaccato il veicolo su cui si stavano spostando. L’autista delle due giudici è stato ferito, ha detto all’agenzia di stampa Agence France-Presse il portavoce della corte suprema Ahmad Fahim Qaweem.

Alla corte suprema afghana lavorano più di 200 giudici donne.

Negli ultimi mesi in Afghanistan gli attentati e le violenze sono aumentate, in particolare a Kabul, dove gli obiettivi degli attacchi sono spesso persone specifiche, come giornalisti o politici.