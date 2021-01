I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 17 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.415 nuovi casi positivi da coronavirus e 377 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.260 (44 in meno di ieri), di cui 2.503 nei reparti di terapia intensiva (17 in meno di ieri) e 22.757 negli altri reparti (27 in meno di ieri). Sono stati analizzati 129.728 tamponi molecolari e 82.050 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,7% per cento, quella dei test antigenici del 2,7%. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 16.310 e i morti 475.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.603), Sicilia (1.439), Emilia-Romagna (1.437), Veneto (1.369), Lazio (1.243).

• Da oggi è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del rischio nelle varie regioni, con Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano in zona rossa, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e provincia autonoma di Trento in zona gialla e le altre 12 regioni in zona arancione. Le regole sono spiegate qui.