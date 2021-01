Mahmoud Abbas ha annunciato che quest’anno ci saranno nuove elezioni in Palestina: le ultime erano state nel 2006

Venerdì il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato che quest’anno si terranno le elezioni presidenziali e parlamentari dell’Autorità Garante Palestinese, l’organo di governo della Palestina: le ultime elezioni presidenziali furono nel 2005 (le ultime parlamentari nel 2006) e il mandato di Abbas sarebbe dovuto durare solo quattro anni.

Il parlamento palestinese non esiste più dal 2007: le elezioni parlamentari dell’anno precedente avevano avuto come esito una sanguinosa guerra civile, all’origine dell’interruzione dei processi elettorali durata fino a quest’anno.

Non è la prima volta che Abbas annuncia nuove elezioni: sono state periodicamente indette da anni, senza però mai essere organizzate per davvero. L’annuncio di venerdì, hanno commentato i giornali, sembra far parte di un tentativo, da parte dell’Autorità Garante Palestinese, di presentarsi come più unita di quel che è realmente di fronte al nuovo governo degli Stati Uniti, che si insedierà il 20 gennaio. Gli esperti ritengono che Abbas voglia ottenere una nuova legittimazione da parte della comunità internazionale.

Secondo l’annuncio di Abbas le elezioni parlamentari si terranno il 22 maggio, e quelle presidenziali il 21 luglio.