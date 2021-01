ANSA ha scritto che l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardio-toracico di Monaco. Berlusconi si trovava a Valbonne, vicino a Nizza, la località dove risiede temporaneamente.

Secondo quanto ha ricostruito ANSA, Berlusconi è stato ricoverato per «esami di routine» raccomandati dal suo medico personale, Alberto Zangrillo, che avrebbe parlato di «un problema cardiaco aritmologico» e ritenuto che non fosse «prudente affrontare il trasporto in Italia».