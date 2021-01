Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’attesa per la possibile crisi di governo, che potrebbe arrivare oggi se Italia Viva annunciasse le dimissioni delle sue due ministre dopo la discussione nel Consiglio dei ministri di ieri sera del piano del governo sul Recovery Fund. Nei titoli si sottolineano la volontà del presidente del Consiglio Conte di escludere Italia Viva da un nuovo governo, le preoccupazioni del presidente della Repubblica Mattarella, e la ricerca di senatori disposti a votare la fiducia per sostenere il governo.