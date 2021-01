Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulle tensioni nella maggioranza, che potrebbero portare alla crisi di governo dopo il Consiglio dei ministri di stasera per approvare il piano per il Recovery Fund, altri si occupano della bozza del nuovo piano pandemico nazionale sulla quale sta lavorando il ministero della Salute. Il Manifesto apre sulla richiesta di impeachment per il presidente degli Stati Uniti Trump che dovrebbe essere presentata oggi dal Partito Democratico, Avvenire titola sulle proteste contro il mantenimento della didattica a distanza nelle scuole superiori, e Libero su quelle di bar e ristoranti contro le restrizioni decise dal governo.