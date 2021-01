Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le tensioni nella maggioranza di governo per le critiche di Italia Viva alle proposte del presidente del Consiglio Conte sul Recovery Fund, la riapertura delle scuole secondarie in presenza da oggi solo in tre regioni, le nuove restrizioni che dovrebbero essere decise dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus a partire dal 15 gennaio, e l’andamento della campagna di vaccinazione. I giornali sportivi commentano i risultati della domenica calcistica, con il pareggio fra Roma e Inter e la vittoria della Juventus sul Sassuolo.