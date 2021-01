Weekly Beasts

È passato anche questo periodo festivo, come ricorda la raccolta delle foto bestiali della settimana e in particolare di quelle scattate allo zoo Tierpark di Berlino, dove i resti degli alberi di Natale sono stati dati in pasto agli animali. Questa settimana inoltre valeva la pena fotografare migliaia di gru canadesi vicino a Bisbee, in Arizona, che sostano nella zona durante la loro migrazione: rimarranno fino a marzo per nutrirsi e riprodursi, passando la notte nelle acque poco profonde della riserva Whitewater Drawl per proteggersi dai predatori. Per finire un po’ di animali nella neve: cani altrettanto bianchi, cavalli di razza konik, scimmie e alci che leccano le automobili per assaggiare il sale antighiaccio sparso sulle strade.