Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Italia, le tensioni nella maggioranza di governo dopo le critiche di Italia Viva alla gestione dell’emergenza da parte del presidente del Consiglio Conte, e le decisioni del governo e delle varie regioni sulla riapertura delle scuole in presenza. Il Manifesto apre invece sull’individuazione da parte del governo di 67 siti per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari e le relative proteste nelle aree indicate, mentre i giornali sportivi presentano la partita di stasera di serie A fra Milan e Juventus.