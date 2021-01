Slack non funziona da diversi minuti in tutto il mondo

Slack, servizio online per chat di lavoro, non funziona da diversi minuti in tutto il mondo. I disservizi sono iniziati verso le 16.30 (ora italiana) e riguardano principalmente la connessione e la possibilità di inviare e ricevere messaggi. Slack ha confermato i problemi e ha detto di essere al lavoro per risolverli al più presto.

Customers may be experiencing issues connecting and using Slack at this time. Our team is currently investigating and we’re sorry for any troubles this may be causing. Please see https://t.co/hlhV4Z15g6 for updates.

— Slack (@SlackHQ) January 4, 2021