La compagnia telefonica ho.mobile ha confermato il furto di dati di alcuni clienti

Ho.mobile, compagnia telefonica italiana di proprietà di Vodafone, ha confermato il furto dei dati di alcuni clienti di cui si era parlato molto negli scorsi giorni e che la stessa compagnia aveva inizialmente smentito.

Il 28 dicembre ho.mobile aveva comunque avviato indagini con le Autorità investigative per verificare il presunto furto e oggi ha fatto sapere in un comunicato che «dalle ulteriori verifiche effettuate, che sono tuttora in corso, emerge che sono stati sottratti illegalmente alcuni dati di parte della base clienti con riferimento solo ai dati anagrafici e tecnici della SIM».

L’azienda ha però rassicurato sul fatto che «non sono stati in alcun modo sottratti dati relativi al traffico (sms, telefonate, attività web, etc.), né dati bancari o relativi a qualsiasi sistema di pagamento dei propri clienti».

La segnalazione del furto dei dati era stata fatta su Twitter dal canale di esperti di cybersecurity Bank Security, che aveva anche pubblicato una serie di esempi dei dati che sarebbero stati trafugati, oscurando quelli personali. Bank Security aveva scritto che i dati erano in vendita nel dark web e che il furto avrebbe potuto riguardare “presumibilmente” 2 milioni e mezzo di dati personali dei clienti. Su questi numeri non ci sono state conferme da parte di ho.mobile, che non ha ancora detto ufficialmente quanti dati siano stati rubati.

