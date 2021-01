Le previsioni meteo per domani, lunedì 4 gennaio

Domani, lunedì 4 gennaio, l’Italia tornerà brevemente in zona arancione, quindi il meteo torna a essere un argomento di interesse più diffuso. Per chi domani uscirà di casa diciamo che la giornata comincerà con piogge su Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto al Nord, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia a Sud. Ci saranno nuvole sul resto del nord e del Centro Italia, un po’ di sole solo su Lazio, Umbria, Sicilia e Sardegna. Si proseguirà con un piccolo miglioramento nel Centro e Sud Italia: nel pomeriggio il sole arriverà anche su Marche, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. In serata, piogge o nuvole quasi ovunque, e neve sull’Appennino toscoemiliano. La notte porterà neve anche in Piemonte (sulle Alpi c’era già dalla mattina).

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.