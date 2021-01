Sui giornali di oggi si parla molto di vaccinazioni e di come in Italia per ora se ne siano ancora fatte poche (specialmente in alcune regioni, come la Lombardia). Ma si parla anche del fatto che i contagi hanno ricominciato a crescere da alcuni giorni, così come i ricoveri: e questo potrebbe portare a nuove restrizioni o a un rinvio della riapertura delle scuole superiori prevista per il 7 gennaio. E infine si parla di una prossima crisi di governo: diversi giornali danno per certa la decisione di Matteo Renzi di ritirare i ministri di Italia viva dal governo Conte, che a quel punto dovrebbe capire cosa fare.