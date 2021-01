I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 3 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 14.245 nuovi casi positivi da coronavirus e 347 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

Attualmente i ricoverati sono 25.658 (141 in più rispetto a ieri), di cui 2.583 nei reparti di terapia intensiva (14 in più di ieri) e 23.075 negli altri reparti (127 in più di ieri). Sono stati analizzati in tutto 102.974 tamponi. È risultato positivo il 13,8 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 11.831 e i morti 364.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (3.419), Emilia-Romagna (1.818), Lombardia (1.709), Lazio (1.681) e Sicilia (1.047). Secondo i dati diffusi dalla Presidenza del Consiglio, ad oggi in Italia sono state vaccinate 84.730 persone (ieri a quest’ora erano 46.030).

Le altre notizie

I giornali scrivono che il governo approverà nuove restrizioni che saranno in vigore quando scadranno quelle previste per le festività di Natale e Capodanno, a partire dal 7 gennaio. Per ora non ci sono però notizie confermate ufficialmente su questa questione, solo indiscrezioni uscite da una riunione che c’è stata oggi tra il governo e i rappresentanti dei partiti della maggioranza.

Si sta parlando molto dei presunti ritardi nei primi giorni della campagna vaccinale per il coronavirus. Il numero delle persone vaccinate ogni giorno sta però crescendo e da domani – superati i giorni di festa – le cose dovrebbero andare ancora meglio. Qui ci sono tutti i numeri dei primi giorni di vaccinazioni in Italia.