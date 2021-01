Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: l’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Italia, e il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella. Il Messaggero si occupa invece della riapertura delle scuole dal 7 gennaio, la Stampa intervista il presidente della Camera Fico, il Giornale si preoccupa per la scadenza delle cartelle esattoriali che erano state rinviate nel 2020 per l’epidemia, e la Gazzetta dello Sport intervista Papa Francesco.