L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: alcuni si occupano della conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Conte, che dopo le tensioni degli ultimi giorni con Italia Viva ha detto di voler chiedere il voto del Parlamento nel caso in cui il partito di Matteo Renzi uscisse dalla maggioranza, altri seguono le notizie sul coronavirus, con l’approvazione nel Regno Unito del vaccino di AstraZeneca e i numeri di contagi e morti, altri ancora fanno un bilancio dell’anno che finisce sperando in un miglioramento per l’anno prossimo. Il Sole 24 Ore apre invece sull’approvazione definitiva della legge di bilancio, e l’Osservatore Romano si occupa del terremoto in Croazia.