Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: il vaccino per il coronavirus, con la distribuzione delle nuove dosi dopo l’avvio simbolico di domenica e le discussioni nel governo sull’obbligo di vaccinarsi per alcune categorie, e le critiche di Italia Viva al piano del governo per il Recovery Fund, con la presentazione di un piano alternativo denominato Ciao da parte di Matteo Renzi. Il Manifesto apre invece sui migranti bloccati in Bosnia in condizioni molto difficili, e i giornali sportivi si occupano del calciomercato che inizierà fra pochi giorni.