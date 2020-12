I dati sul coronavirus di oggi, martedì 29 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 11.212 nuovi casi positivi da coronavirus e 659 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

Attualmente i ricoverati sono 26.211 (286 in meno rispetto a ieri), di cui 2.549 nei reparti di terapia intensiva (16 in meno di ieri) e 23.662 negli altri reparti (270 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 128.740 tamponi. È risultato positivo l’8,7 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 8.585 e i morti 445.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.655), Lazio (1.218), Sicilia (995), Emilia-Romagna (894), Lombardia (843), Piemonte (840) e Puglia (749). Nel bollettino di oggi la regione Valle D’Aosta registra un saldo negativo dei contagi. Il ministero della Salute spiega che ciò è dovuto a un «riallineamento» dei dati comunicati lunedì, «possibilmente sovrastimati a causa di un problema tecnico degli esami refertati in data 28/12/2020».

Le province in cui è stato accertato il maggior numero di casi sono Roma (637), Verona (578), Padova (569), Venezia (499), Napoli (432) Torino (405), Treviso (401), Vicenza (379), Bari (287) e Milano (256).

