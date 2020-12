Quasi tutte le prime pagine dei giornali di oggi danno ampio spazio all’inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia e in Europa: alcune sottolineano già nel titolo di apertura che questa non è la campagna vera e propria, ma una giornata di vaccinazioni “simbolica” . Alcuni giornali, anche i locali, parlano dei nuovi casi positivi alla cosiddetta “variante inglese” del coronavirus, rilevati a Napoli e in Veneto, mentre altri danno risalto alle immagini del termopolio (una sorta di antica tavola calda) scoperto a Pompei.