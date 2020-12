Un’esplosione nel centro di Nashville ha ferito tre persone: secondo la polizia è stata causata intenzionalmente

Questa mattina nel centro di Nashville, in Tennessee, c’è stata un’esplosione provocata intenzionalmente, secondo la prima ricostruzione della polizia: tre persone sono state portate in ospedale, ma nessuna di loro è stata ferita gravemente. Sembra che l’esplosione abbia coinvolto un camper parcheggiato, ha spiegato un portavoce della polizia, notato questa mattina presto da un poliziotto di pattuglia sotto il grattacielo della società AT&T. Il poliziotto si era insospettito e aveva chiamato rinforzi, ma prima che arrivassero c’è stata l’esplosione. Sia la polizia locale che l’FBI stanno indagando sull’esplosione.

Footage shows smoke rising after a parked recreational vehicle exploded in downtown Nashville in what police believe was an "intentional act."

No significant injuries have been reported. https://t.co/NvDVu7EzVy pic.twitter.com/Hh3SKYy8U0

