La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della campagna di vaccinazione per il coronavirus, che inizierà domenica prossima con la somministrazione delle prime dosi al personale sanitario. Qualche giornale titola invece sull’incontro fra il presidente del Consiglio Conte e la delegazione di Italia Viva, che sembra aver allontanato i rischi di una crisi di governo, altri aprono sulle restrizioni per il periodo natalizio, il Messaggero si occupa delle scadenze fiscali di gennaio, mentre i giornali sportivi aprono sulla sconfitta della Juventus in casa con la Fiorentina nell’anticipo dell’ultima giornata di serie A dell’anno.