C’è stata una scossa di terremoto nei pressi di Ragusa, di magnitudo 4.6

Martedì sera c’è stata una scossa di terremoto nei pressi di Ragusa, in Sicilia, di magnitudo 4.6, secondo i dati diffusi dall’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). La scossa è stata registrata alle 21.27, l’epicentro è stato in mare a ovest della città di Vittoria e l’ipocentro è stato a 30 chilometri di profondità.

Il Giornale di Sicilia scrive che la scossa è durata circa 10 secondi e che è stata avvertita «nel Ragusano, nel Siracusano, nel Catanese, in molte zone del Messinese, nell’Agrigentino e del Palermitano». Per il momento non sono stati segnalati danni.