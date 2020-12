Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’approvazione della Commissione Europea, dopo il parere favorevole dell’Agenzia europea per i medicinali, del vaccino per il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech (con l’inizio della campagna di vaccinazione previsto per il 27 dicembre), e le ricerche per isolare in Italia la variante del virus emersa nel Regno Unito che sembra diffondersi più velocemente delle altre. Il Secolo XIX apre invece sulla perizia depositata ieri che indica la mancata manutenzione del ponte Morandi come causa principale del crollo, mentre i giornali sportivi presentano l’ultima giornata di serie A dell’anno, con le prime partite di stasera.